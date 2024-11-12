Предотвращен теракт: СБУ пыталась устроить взрыв у ТЭС в Севастополе

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге около Балаклавской ТЭС в Севастополе. Российские спецслужбисты задержали 29-летнего местного жителя, сообщает «Интерфакс» .

По версии ФСБ, задержанный по заданию Украины хотел совершить поджог на железнодорожном полотне. В спецслужбе считают, что в сентябре 2023 года мужчина сам вышел на связь с украинской Службой безопасности «с целью поддержания конфиденциального сотрудничества».

По заданию Киева севастополец должен был поджечь оборудование на ж/д и нарушить транспортную работу. Он также получил от кураторов деньги.

Мужчину задержали на месте. В отношении 29-летнего злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт).