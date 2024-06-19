Правоохранители расследуют использование 7 млрд рублей на закрытые шахты

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Силовики провели обыски по делу о нерентабельных шахт

Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков в рамках уголовного дела о нарушении финансирования нерентабельных шахт, пишет « Коммерсантъ »

Речь идет о возможном хищении средств через подряды государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).

Утром 18 июня несколько десятков групп оперативников работали в Москве, Подмосковье, Ростовской, Кемеровской и Калининградской областях, Пермском крае.

На допрос был доставлен гендиректор ГУРШ Андрей Моисеенков, сказано в публикации.

ГУРШ в 2014–2023 годах на рекультивацию и ликвидацию последствий работы нерентабельных добывающих производств было выделено 7 млрд рублей.

Однако, ожидаемый результат в экологическом благополучии, переселении шахтеров достигнут не был, говорится в статье.