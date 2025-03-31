Правоохранители Московской области пресекли преступную деятельность

Оперативниками ГУФСИН России по Московской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области и УФСБ России по г. Москве и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, в настоящее время содержащегося под стражей за вымогательство денежных средств в особо крупном размере, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Указанный гражданин неоднократно судим, ранее занимал лидирующее положение в уголовно-преступной среде на территории Московского региона, где координировал противоправную деятельность организованных преступных групп.

На основании материалов, полученных подмосковными оперативниками, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.