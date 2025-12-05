Позвонили поздно ночью: тюменец пошел показывать авто покупателям и пропал

30-летнему Владимиру из Тюмени позвонили поздно ночью с просьбой показать машину, которую тот продает. Мужчина вышел к потенциальным покупателям и пропал. Родственники заявили о его смерти, сообщает 72.RU .

Владимиру позвонили поздно ночью и попросили показать авто, аргументируя просьбу тем, что приехали из другого города. Мужчина согласился. «Покупатели» приехали на серой ВАЗ-2110. Один из них в капюшоне и с закрытым лицом сел в машину к Владимиру, после чего они уехали якобы проверить автомобиль.

Через 20 минут уехал и ВАЗ, а Владимир пропал. Беременная супруга начала беспокоиться, ведь мобильный телефон мужа выключен. Уже на следующий день семья узнала, что кто-то пытается продать Kia Optima, очень похожую на авто пропавшего.

«Двое парней поехали смотреть машину, одного водителя задержали, он был с документами. Второй увидел задержание, пересел за руль и на бешеной скорости скрылся — по тротуарам, через людей, пробил колесо и все равно уехал», — рассказал дядя Владимира.

Родственники Владимира заявили, что он погиб. Где именно и при каких обстоятельствах было найдено тело мужчины, не сообщается. Следователи пока не подтверждают эту информацию официально.

