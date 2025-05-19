Пожизненно осужденный в РФ маньяк-физик с Украины рвется на свободу

Отправленный в заключение на пожизненное маньяк-физик Игорь Лендьел хочет выйти на свободу из мордовской колонии. Преступнику удалось смягчить наказание за кражу и теперь он хочет поменять пожизненное на конкретный срок, сообщает SHOT .

Лендьелу 66 лет. Он родился на Украине, закончил школу и уехал в Москву. Там женился и завел троих детей.

Лендьел был преподавателем физики, затем ремонтировал квартиры. Первым преступлением мужчины стало двойное убийство. Он совершил его с приятелем в 1991 году. Жертвами стали муж и жена, у которых преступник делал ремонт.

Третьего человека Лендьел убил в 1993 году с иным подельником, чтобы ограбить. Тогда же и был задержан.

Лендьел уже 31 год сидит в исправительной колонии № 1 «Мордовская зона» на пожизненном. В 2024 году Лендьел попросил смягчить ему меру наказания по преступлениям. Было пересмотрено дело по статье 158 УК РФ («Кража»). В результате срок уменьшили на восемь месяцев за примерное поведение, но приговор о пожизненном заключении оставили.