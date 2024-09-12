Пожилой водитель умер при проверке документов на трассе в Нижегородской области

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В Кстовском районе 61-летний водитель грузовика умер на посту ГИБДД

Смерть человека произошла на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области. По данным трудовой инспекции региона, 61-летний водитель грузового автомобиля скончался, когда сотрудники Госавтоинспекции проверяли его документы, пишет pravda-nn.ru .

Как рассказали представители ведомства, во время проверки документов пожилому автомобилисту стало плохо. Мужчина потерял сознание и скончался на месте.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Нижегородской области произошла другая трагическая ситуация на дороге. Водолазы обнаружили тело водителя фуры, который вылетел со Стригинского моста.