Пожилой фанат Прохора Шаляпина умер во время корпоратива на Рублевке

Пожилой фанат певца Прохора Шаляпина скончался во время корпоратива на Рублевке. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает Mash .

По словам Шаляпина, примерно на сороковой минуте концерта один из зрителей упал, когда выносили торт. Из-за этого выступление пришлось прервать. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

«Да, я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьезные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности», — прокомментировал трагедию певец.

Шаляпин добавил, что это было «самым коротким его выступлением за всю его профессиональную карьеру».

