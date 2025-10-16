Пожилой фанат Прохора Шаляпина умер во время корпоратива на Рублевке
Пожилой фанат певца Прохора Шаляпина скончался во время корпоратива на Рублевке. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает Mash.
По словам Шаляпина, примерно на сороковой минуте концерта один из зрителей упал, когда выносили торт. Из-за этого выступление пришлось прервать. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
«Да, я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьезные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности», — прокомментировал трагедию певец.
Шаляпин добавил, что это было «самым коротким его выступлением за всю его профессиональную карьеру».
