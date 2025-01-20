Пожилая жительница Кузбасса почти не ходит после неудачного лечения суставов
Пожилая жительница Кузбасса почти полностью потеряла способность передвигаться после неудачного лечения суставов, история дошла до Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил разобраться в этом деле, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональное следственное управление СКР.
Ранее в соцсетях появилась история 85-летней жительницы города Киселевска, которая в 1998 году перенесла операцию по замене сустава на левой ноге, а позже — на правой. В 2022 году женщина получила травму и попала на лечение в ту же клинику, однако что-то пошло не так и после лечения ее состояние резко ухудшилось: она почти не может ходить и практически живет на обезболивающих.
По информации пресс-службы регионального СУ СКР, осенью 2022 года, после лечения в клинике, состояние здоровья пациентки стало резко ухудшаться, однако квалифицированной помощи она так и не получила.
Следователи региона проводят проверку, по результатам которой будет представлен доклад главе СКР Александру Бастрыкину.