Пожилая пара сгорела в Подмосковье из-за обогревателя

сегодня в 18:46

Трагедия произошла в деревне Петрищево Рузского муниципального округа. Пожилая пара сгорела в своем доме из-за проблем с обогревателем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Основные версии возникновения пожара — воспламенение горючих газов из-за нарушения герметичности соединения газовой трубки и замыкание в электропроводке в месте подключения прибора.

Гражданам напомнили, что не стоит оставлять обогреватели без присмотра и забывать правила пожарной безопасности. Устройства должны быть исправны. Лучше приобрести и научиться пользоваться огнетушителем, а также установить автономный дымовой пожарный извещатель.

Ранее четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в столичной квартире. Девочку госпитализировали.

