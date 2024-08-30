Пожарных вызвали в Тимирязевскую академию из-за задымления от ученической печи

Происшествия

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30 августа в ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: проезд. Тимирязевский, д. 2. Из-за происшествия из здания эвакуировались 10 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

По данному адресу находится Тимирязевская академия.

Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения провели проверку. Было установлено, что задымление вызвано технологическим процессом.

Оказалось, что оно возникло в результате горения ученической печи. Признаков пожара сотрудники МЧС РФ не обнаружили.

Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Информации о пострадавших не поступало.