Пожарные тушат здание на рынке Великого Новгорода

Здание загорелось на Центральном рынке Великого Новгорода
Происшествия

Фото - © Telegram-канал МЧС России

Пожарные тушат загоревшееся здание на Центральном рынке Великого Новгорода, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Загорелось торговое здание. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

На месте происшествия работают 50 спасателей и 14 единиц техники.

Пожар локализована, информации о пострадавших нет.

Ранее во Владивостоке в результате поджога автостоянки полностью сгорели 22 автомобиля. Злоумышленника ищут.