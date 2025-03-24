Пожарные тушат здание на рынке Великого Новгорода
Здание загорелось на Центральном рынке Великого Новгорода
Фото - © Telegram-канал МЧС России
Пожарные тушат загоревшееся здание на Центральном рынке Великого Новгорода, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Загорелось торговое здание. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
На месте происшествия работают 50 спасателей и 14 единиц техники.
Пожар локализована, информации о пострадавших нет.
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