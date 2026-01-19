Пожарные спасли двух человек при пожаре в Богородском округе Подмосковья

В воскресенье, 18 января, сотрудники 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину и пожилую женщину из горящего частного дома в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Вечером 18 января очевидцы сообщили о пожаре в одноэтажном частном доме в Богородском округе через службу экстренных вызовов «Система-112». На место происшествия прибыли сотрудники 259-й пожарно-спасательной части.

По словам начальника части Сергея Сергеева, пожарные создали звено газодымозащитной службы и проложили рабочую линию для тушения огня. В ходе разведки выяснилось, что возгорание началось в одной из комнат и распространилось на 80 квадратных метров, помещения были сильно задымлены.

В одной из комнат огнеборцы обнаружили спящих мужчину и пожилую женщину, которые надышались продуктами горения. Пострадавших эвакуировали через окно и передали сотрудникам скорой помощи. Женщину 1947 года рождения госпитализировали в Ногинскую городскую больницу, мужчина 1973 года рождения от госпитализации отказался.

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки благодаря оперативным действиям пожарных, отметил Сергей Сергеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.