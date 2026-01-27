Пожарные спасли четырех коз при тушении пожара в Орехово-Зуевском округе

Пожар произошел в одноэтажной хозяйственной постройке на территории СНТ «Вертолет-1» в деревне Яковлевская. Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу «Система-112» вечером 26 января.

По прибытии на место пожарные обнаружили открытое горение кровли и сильное задымление, а также угрозу распространения огня на соседние строения. Сотрудники сформировали звено газодымозащитной службы, провели разведку, развернули рукавные линии и приступили к тушению. Для защиты жилых домов были направлены отдельные стволы, еще два — непосредственно на очаг возгорания.

Во время обследования здания огнеборцы нашли четырех коз, которые находились в задымленном помещении. Спасатели открыли вольер и вывели животных из горящего здания, после чего передали их владельцам. Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня удалось предотвратить, а пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Владельцы поблагодарили специалистов за помощь, пояснил заместитель начальника ПСЧ-243 Николай Великий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.