Пожарные Подмосковья приняли участие в учениях по устранению двух пожаров

В среду, 6 ноября, работники 203-й, 205-й, 293-й и 297-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические учения по тушению условного пожара. Тренировки состоялись в здании детского сада № 15 « Мечта » в городском округе Лотошино и в доме культуры, расположенном в поселке Радовицкий округа Шатура, сообщает пресс-служба управления.

Заместитель начальника территориального управления № 3 Александр Павлов пояснил, что по сценарию тренировки в детском саду на первом этаже произошло короткое замыкание электропроводки с последующим возгоранием и задымлением помещений. Сотрудники учреждения самостоятельно провели эвакуацию, однако три человека не смогли покинуть здание.

«Подразделения Лотошинского, Волоколамского и Шаховского пожарно-спасательных гарнизонов оперативно прибыли на место происшествия, организовали работу трех звеньев газодымозащитной службы для разведки условного пожара и спасения условных пострадавших. Для координации действий на месте был развернут оперативный штаб пожаротушения. Условное возгорание было успешно ликвидировано в кратчайшие сроки. Все цели и задачи пожарно-тактических учений выполнены в полном объеме. Личный состав дежурных караулов действовал уверенно и слаженно. В учениях было задействовано 34 человека личного состава и 8 единиц техники», — рассказал Александр Павлов.

Начальник ПСЧ-293 Сергей Харитонов сообщил, что в этот же день по тактическому замыслу учений в результате короткого замыкания электропроводки в доме культуры, расположенном в округе Шатура, произошло возгорание сценической части с последующим распространением огня.

«Автоматическая пожарная сигнализация оповестила об условном возгорании сотрудников учреждения и посетителей, которые без паники направились к эвакуационным выходам и покинули здание. Прибывшие на вызов огнеборцы ПСЧ-293 оценили обстановку, включились в звено газодымозащитной службы и приступили к проведению разведки, поиску пострадавших и тушению пожара. Во время тренировки работники противопожарно-спасательной службы также проверили состояние и укомплектованность пожарных шкафов, а ещё наличие планов эвакуации людей. Цели и задачи тренировки были выполнены в полном объеме, а условный пожар потушен в кратчайшие сроки», — уточнил Сергей Харитонов.

Начальник ПСЧ-293 добавил, что подобные учения проводятся для изучения подъездных путей и объектов в районе выезда частей, выработки у личного состава самообладания, выдержки и психологической устойчивости к работе в экстремальных условиях, а также для совершенствования практических навыков и тактического мышления у специалистов.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.