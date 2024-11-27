Пожарные Подмосковья потушили возгорание бани в округе Ступино

Начальник караула Сергей Куторга рассказал, что поздно вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила женщина и сообщила о возгорании бани. На место пожара незамедлительно выехали пожарно-спасательные расчеты.

«По прибытию дежурных сил к месту происшествия обложенная кирпичом деревянно-брусовая баня на площади более двадцати квадратных метров горела открытым пламенем. Создалась угроза распространения огня на рядом стоящие жилой дом и гараж. Огнеборцы оперативно развернули рукавную линию и подали два ствола от пожарного автомобиля, обеспечив бесперебойную подачу воды. Усилиями дежурного караула огонь на соседние строения не распространился. К ночи пожар был полностью ликвидирован. К счастью, никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие две единицы пожарной техники и одиннадцать человек личного состава», — заключил Сергей Куторга.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.