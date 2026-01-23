Пожарные Мособлпожспаса ликвидировали пожар в частном доме в Орехово-Зуевском округе

Пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с федеральной противопожарной службой 22 января потушили пожар в двухэтажном доме на территории СНТ «Лесная поляна» в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сообщение о возгорании поступило днем в службу экстренной помощи «Система-112». Очевидцы сообщили о пожаре в частном двухэтажном бревенчатом доме. На место прибыли сотрудники 243-й и 249-й пожарно-спасательных частей и отдельного поста ПСЧ-249, а также федеральная противопожарная служба.

По словам начальника ПСЧ-249 Олега Трифонова, прибывшие огнеборцы обнаружили сильное пламя на крыше и густой дым из окон. Для ликвидации пожара специалисты создали звено газодымозащитной службы и развернули рабочую линию. Попасть внутрь сразу не удалось из-за запертой двери и решеток на окнах. В присутствии охраны, соседей и участкового было принято решение вскрыть входную дверь бензорезом и демонтировать оконные решетки с помощью гидравлического инструмента.

Пожарные проникли в дом, установили, что возгорание началось в одной из комнат, а остальные помещения были задымлены. Тушение осложнялось сильным ветром и угрозой распространения огня на лес. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось локализовать и ликвидировать, не допустив перехода огня на лесной массив. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.