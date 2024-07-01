Пожарные тушат возгорание в грузовом автосервисе в Можайском округе
Фото - © Сайт Главного управления МЧС России по Московской области
1 июля утром загорелось здание грузового автосервиса в Можайском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сначала специалисты локализировали пожар на площади 1250 кв м. Затем они приступили к ликвидации открытого горения.
На месте ЧП задействованы 18 человек и 6 единиц техники, в том числе 9 человек и 3 единицы техники от МЧС России.
Сведения о пострадавших в настоящий момент уточняются.