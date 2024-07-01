Пожарные тушат возгорание в грузовом автосервисе в Можайском округе

Сначала специалисты локализировали пожар на площади 1250 кв м. Затем они приступили к ликвидации открытого горения.

На месте ЧП задействованы 18 человек и 6 единиц техники, в том числе 9 человек и 3 единицы техники от МЧС России.

Сведения о пострадавших в настоящий момент уточняются.