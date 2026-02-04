сегодня в 17:28

Пожарные ликвидировали возгорание в двух жилых домах в Красногорске 4 февраля

Пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» и федеральной противопожарной службы 4 февраля потушили пожар в двух частных жилых домах на Путилковском шоссе в Красногорске, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сигнал о возгорании поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112». На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты.

Пожар охватил два трехэтажных жилых дома. Первый дом, полностью деревянный, горел по всей площади вместе с пристройками. Второй дом, комбинированной конструкции, был частично охвачен пламенем. Основную угрозу представляла близость огня к другим строениям — два соседних дома находились всего в пяти метрах.

Для предотвращения распространения огня были задействованы звенья газодымозащитной службы. Благодаря слаженной работе пожарных возгорание удалось локализовать и ликвидировать. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил начальник части Сергей Корчагин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.