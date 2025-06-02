Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в округе Ступино

Ранее работники 271 пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали пожар в частном доме в деревне Николо-Тители городского округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Холуев сообщил, что в службу экстренной помощи «Система-112» обратились очевидцы, которые заметили полыхающий дом. Пожарные расчеты быстро прибыли на место происшествия.

«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что в доме загорелась крыша. Огонь угрожал распространиться на деревянную пристройку, которая примыкала вплотную к дому. Пожарные оперативно провели боевое развертывание, после чего приступили к тушению пожара. Благодаря слаженной работе, пожар удалось быстро потушить», — сообщил Сергей Холуев.

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