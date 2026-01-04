Пожарные ликвидировали возгорание на Люблинской улице в Москве

На Люблинской улице в Москве пожарные спасли десять человек
Происшествия

В одном из жилых домов на Люблинской улице Москвы произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире, сообщили в столичном МЧС.

В ходе операции пожарно-спасательным подразделениям удалось эвакуировать десять человек с верхних этажей здания, включая одного ребенка.

Пожар был быстро локализован и потушен.

Причины возникновения возгорания в настоящее время устанавливаются.

