Пожарные ликвидировали возгорание на Люблинской улице в Москве
На Люблинской улице в Москве пожарные спасли десять человек
В одном из жилых домов на Люблинской улице Москвы произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире, сообщили в столичном МЧС.
В ходе операции пожарно-спасательным подразделениям удалось эвакуировать десять человек с верхних этажей здания, включая одного ребенка.
Пожар был быстро локализован и потушен.
Причины возникновения возгорания в настоящее время устанавливаются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.