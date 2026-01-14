Пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома в Волоколамске 13 января

В Волоколамске 13 января сотрудники 208-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали пожар в многоквартирном доме и эвакуировали 11 человек, включая младенца, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пожар произошел вечером 13 января в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома в Волоколамске. Сообщение о возгорании подлестничного пространства на первом этаже поступило в экстренную службу «Система-112» около 18:00.

На место происшествия прибыли три пожарные автоцистерны и автолестница. По словам заместителя начальника ПСЧ-208 Сергея Иванова, из-за сильного задымления и высокой температуры огнеборцы развернули боевые расчеты, установили оборудование на гидрант и создали два звена газодымозащитной службы.

С верхних этажей полностью задымленного подъезда пожарные эвакуировали девять человек с помощью спасательных устройств и дыхательных аппаратов. Еще двоих — мужчину с младенцем — вывели с третьего этажа по автолестнице. Два человека были госпитализированы для дальнейшей медицинской помощи.

Оперативные действия пожарных позволили быстро ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня на квартиры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.