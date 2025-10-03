Пожарная тревога: в Москве экстренно эвакуируют Арбитражный суд
Фото - © Фотобанк Лори
Экстренная эвакуация объявлена в Арбитражном суде Москвы из-за пожарной тревоги, сообщает РИА Новости.
«В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Всем немедленно покинуть здание», — объявили в громкоговоритель.
Персоналу приказано обеспечить беспрепятственное движение людей согласно плану эвакуации. Посетители суда и сотрудники выходят на улицу.
Дополнительная информация и причина возможного пожара уточняются.
