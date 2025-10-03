Пожарная тревога: в Москве экстренно эвакуируют Арбитражный суд

Происшествия

Фото - © Фотобанк Лори

Экстренная эвакуация объявлена в Арбитражном суде Москвы из-за пожарной тревоги, сообщает РИА Новости.

«В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Всем немедленно покинуть здание», — объявили в громкоговоритель.

Персоналу приказано обеспечить беспрепятственное движение людей согласно плану эвакуации. Посетители суда и сотрудники выходят на улицу.

Дополнительная информация и причина возможного пожара уточняются.

