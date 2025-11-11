Пожарная сигнализация сработала в московском отеле Azimut

сегодня в 06:05

Более 700 человек экстренно эвакуировали из московского отеля

В ночь на вторник в элитном отеле Azimut на Олимпийском проспекте Москвы произошла массовая эвакуация, сообщает Telegram-канал Shot .

Более 700 постояльцев, включая детей-участников театрального фестиваля LT FEST, были срочно выведены из здания после срабатывания пожарной сигнализации около 4:30 утра.

Как сообщили источники, признаков возгорания — задымления или запаха гари — обнаружено не было. Спасательные службы оперативно прибыли на место и обеспечили безопасность эвакуации.

Позднее выяснилось, что причиной тревоги стало ложное срабатывание системы из-за сбоя в электропитании. После проверки и устранения неполадок постояльцев начали возвращать в номера.

