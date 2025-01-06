Пожар вспыхнул в сауне на северо-востоке Москвы
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Возгорание произошло в сауне на северо-востоке столицы. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
ЧП произошло в понедельник вечером в административном здании на Хибинском проезде. Прибывшие на место пожарной-спасательные расчеты выяснили, что горит помещение сауны.
Общая площадь возгорания составляет 15 кв. м. К настоящему времени пожар полностью потушен.
К ликвидации ЧП привлекались 53 сотрудника МЧС и 13 единиц спецтехники.
Ранее человек погиб при пожаре в бытовках на территории деревни Летово в Новой Москве.