Пожар в ТЦ «Стайер» в подмосковном Домодедове локализовали

Пожар в торговом центре «Стайер» в Домодедове Московской области локализовали на 80 квадратных метрах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Данных о пострадавших не появлялось. Причину пожара выяснят сотрудники МЧС.

На опубликованной записи работники тушат пожар на крыше. От здания торгового центра идет дым. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и полицейские.

Пожар в ТЦ в Домодедове произошел днем 8 апреля. Там горела крыша. Из здания эвакуировали 60 человек, в том числе 10 детей.

