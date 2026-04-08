Пожар в ТЦ «Стайер» в подмосковном Домодедове локализовали
Пожар в торговом центре «Стайер» в Домодедове Московской области локализовали на 80 квадратных метрах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Данных о пострадавших не появлялось. Причину пожара выяснят сотрудники МЧС.
На опубликованной записи работники тушат пожар на крыше. От здания торгового центра идет дым. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и полицейские.
Пожар в ТЦ в Домодедове произошел днем 8 апреля. Там горела крыша. Из здания эвакуировали 60 человек, в том числе 10 детей.
