Пожар в складском здании произошел в Реутове
Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Реутове
Фото - © Сайт Главного управления МЧС России по Московской области
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в складском здании в городском округе Реутов. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 02:03 по адресу: Реутов, улица Мира, дом № 85. Загорелся одноэтажный склад с лакокрасочными материалами и автозапчастями. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м.
В 03:07 сотрудники МЧС локализовали пожар. В 04:00 пожарные ликвидировали открытое горение. В 05:14 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия возгорания.
До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 30 человек. В результате происшествия пострадавших нет.