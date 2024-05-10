Пожар в складском здании произошел в Реутове

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Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Реутове

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в складском здании в городском округе Реутов. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 02:03 по адресу: Реутов, улица Мира, дом № 85. Загорелся одноэтажный склад с лакокрасочными материалами и автозапчастями. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м.

В 03:07 сотрудники МЧС локализовали пожар. В 04:00 пожарные ликвидировали открытое горение. В 05:14 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия возгорания.

До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 30 человек. В результате происшествия пострадавших нет.