Пожар в самолете, прилетевшем из Сочи в Анталью, потушили Происшествия сегодня в 23:36

Спасатели оперативно потушили возгорание, которое произошло после посадки в аэропорту Антальи на самолете авиакомпании «Азимут», сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя управляющего аэропортом Суат Сейитоглу.

Всех пассажиров, находящихся на борту, эвакуировали. Уточняется, что аэропорт Антальи возобновил работу в обычном режиме после этого инцидента. Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек. Появилось видео пожара на самолете Superjet 100 авиакомпании «Азимут» приземлившегося в аэропорту турецкой Антальи.