Пожар в психушке в Тамбове: пострадали 5 пациентов
Психиатрическая лечебница загорелась в Тамбове
Психбольница загорелась в Тамбове. Пострадали пять человек, проходивших там лечение, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает SHOT.
Пожар произошел 12 сентября после 00:00. Инцидент случился в Тамбовской психиатрической клинической больнице на Московской улице, 27. Пришлось эвакуировать примерно 50 пациентов и сотрудников.
Пять человек госпитализировали. У них сильные ожоги кожи. Два человека находятся в критическом состоянии.
Рассматривают ряд вариантов возникновения пожара. Есть версия, что пациенты сами устроили пожар в палате. Огонь уже потушили.