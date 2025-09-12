Пожар в психушке в Тамбове: пострадали 5 пациентов

сегодня в 09:27

Психбольница загорелась в Тамбове. Пострадали пять человек, проходивших там лечение, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает SHOT .

Пожар произошел 12 сентября после 00:00. Инцидент случился в Тамбовской психиатрической клинической больнице на Московской улице, 27. Пришлось эвакуировать примерно 50 пациентов и сотрудников.

Пять человек госпитализировали. У них сильные ожоги кожи. Два человека находятся в критическом состоянии.

Рассматривают ряд вариантов возникновения пожара. Есть версия, что пациенты сами устроили пожар в палате. Огонь уже потушили.