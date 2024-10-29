Пожар в Москве, где загорелись бытовки на 200 «квадратах», локализовали

Спасатели локализовали пожар на Волоколамском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара на строительной площадке, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Тушинского межрайонного прокурора Кирилл Поддубровский.

Вечером на Волоколамском шоссе на строительной площадке загорелись 12 бытовок на 150 квадратах.