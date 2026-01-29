Пожар в магазине одежды в супермаркете «Да!» в Клину локализовали 29 января

Пожар произошел 29 января в бутике одежды, расположенном в здании супермаркета «Да!» на Ленинградском шоссе в Клину. Один человек пострадал, 25 посетителей эвакуировали.

В 13:25 29 января пожарные получили сообщение о возгорании в бутике одежды площадью 150 кв. м, находящемся в здании супермаркета «Да!» по адресу Ленинградское шоссе, д. 16, стр. 2 в Клину. Первые пожарные подразделения прибыли через пять минут. На месте работали сотрудники 65-й, 37-й, 225-й и 313-й пожарных частей, а также пожарная команда аэродрома. Всего в ликвидации пожара участвовали 32 специалиста и шесть единиц техники, включая скорую помощь, спасателей, полицию и медиков.

В результате происшествия пострадала продавец магазина одежды, ее госпитализировали. Еще 25 посетителей были эвакуированы. Для обеспечения движения общественного транспорта на пересечении дороги установили рукавные мостики, легковые автомобили направляли в объезд. Эта дорога соединяет поселок 31 Октября с городком Клин-5.

Очаг возгорания был локализован в 15:40. По словам начальника 13-го пожарно-спасательного отряда Алексея Нестругина, после проветривания помещений специалисты проведут дополнительную проливку водой, а затем пожарный надзор установит причины происшествия. Работа супермаркета временно приостановлена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.