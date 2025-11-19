Пожар в элитном ЖК Lucky в центре Москвы потушили

Возгорание в элитном жилом комплексе Lucky на 2-й Звенигородской улице, дом 14 потушили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

До этого говорилось, что загорание произошло на 17 этаже из 19. Однако, по уточненной информации, оно случилось на 19 этаже из 21.

Произошло плотное задымление. Работники МЧС потушили пожар.

Были задействованы 12 человек. Также привлекли три единицы техники.

Также при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей были спасены два человека. Информации о пострадавших при этом не поступало.

