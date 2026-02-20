Пожар в автосервисе на площади 500 «квадратов» потушили в Москве Происшествия сегодня в 09:00 Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

В Москве в пятницу рано утром вспыхнуло административное здание. На месте работали пожарные, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Сигнал о возгорании на улице Новая Переведеновская поступил в 4:42. На место отправились силы столичного пожарно-спасательного гарнизона. Согласно открытым источником, в пылающем здании располагался автосервис. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение перекрытий здания. Пожарные провели разведку и приступили к тушению возгорания. Помещения проверили на наличие людей. Огонь был ликвидирован в 8:23.