Пожар в административном здании с обрушившейся крышей в Москве локализовали

Происшествия

Фото - © t.me/ostorozhno_moskva

Возгорание в трехэтажном административном здании на улице 9 мая, дом 8 в Москве локализовали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Пожар охватил площадь 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в административном здании в Москве частично обрушилась крыша. По предварительной информации, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли примерно 50 работников МЧС. В ликвидации участвуют 16 машин.

