Пожар в административном здании с обрушившейся крышей в Москве локализовали
Фото - © t.me/ostorozhno_moskva
Возгорание в трехэтажном административном здании на улице 9 мая, дом 8 в Москве локализовали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Пожар охватил площадь 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в административном здании в Москве частично обрушилась крыша. По предварительной информации, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли примерно 50 работников МЧС. В ликвидации участвуют 16 машин.
