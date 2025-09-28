Пожар в административном здании с обрушившейся крышей в Москве локализовали Происшествия сегодня в 16:04 Фото - © t.me/ostorozhno_moskva

Возгорание в трехэтажном административном здании на улице 9 мая, дом 8 в Москве локализовали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Пожар охватил площадь 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. Ранее сообщалось, что в результате пожара в административном здании в Москве частично обрушилась крыша. По предварительной информации, никто не пострадал. К тушению пожара привлекли примерно 50 работников МЧС. В ликвидации участвуют 16 машин.