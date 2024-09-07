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Пожар произошел в здании ВГИКа в Москве

Пожар возник в здании Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова на северо-востоке столицы. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в субботу по адресу: Москва, улица Вильгельма Пика дом № 3, стр. 1. По прибытии сотрудников МЧС выяснилось, что горит одна из аудиторий на 5-м этаже.

Самостоятельно эвакуировались из 12-этажного здания около 50 человек.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия пострадавших нет.