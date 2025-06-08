сегодня в 18:42

Пожар произошел в торговом центре «Семеновский пассаж» в Москве

В Москве загорелось административное здание по адресу: ул. Большая Семеновская, д. 49А, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они выяснили, что в двухэтажном здании произошло загорание вентилируемого фасада.

Спасатели провели эвакуацию людей. Из здания вывели 30 человек. С огнем борются 50 человек личного и 15 единиц техники. Пожар локализован на площади 100 кв. м.

Как отмечает Telegram-канал «МК: срочные новости», возгорание произошло в торговом центре «Семеновский пассаж». На опубликованном фото видно, как над зданием клубится черный дым.

В пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что в связи с пожаром было перекрыто движение по Проектируемому проезду № 64.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Открытое горение было ликвидировано около 18:47. Информации о пострадавших еще не поступало.

UPD: Пожар на востоке столицы был полностью потушен к 18:56. Устанавливаются причины произошедшего.