Пожар произошел в Муроме из-за сбитого беспилотника

сегодня в 11:30

Губернатор Авдеев о пожаре из-за БПЛА: никто не пострадал, повреждены три здания

В ночь с 26 на 27 мая средства противовоздушной обороны во Владимирской области перехватили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины, сообщает «Царьград» со ссылкой на Минобороны РФ.

В общей сложности за прошедшую ночь над российской территорией было сбито 99 вражеских БПЛА.

Обломки сбитого дрона упали на территории прмоышленного предприятия в Муроме.

«Пострадавших нет, повреждены остекление и дверные проемы трех зданий», — рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Падение обломков спровоцировало возгорание растительности, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Глава региона добавил, что в зоне появления БПЛА была проведена эвакуация.

В результате атаки беспилотников во Владимирской области вновь ограничена работа мобильного интернета. Восстановление доступа произойдет после стабилизации обстановки.