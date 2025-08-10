сегодня в 17:21

Пожар произошел на территории стройки станции метро «Серебряный Бор» в Москве

На стройплощадке станции столичного метро «Серебряный Бор» на Живописной улице начался пожар, сообщает «Осторожно, Москва».

Очевидцы рассказали, что огонь они увидели на стройке.

На кадрах снятого на месте ЧП видеоролика видно, как от стройплощадки поднимается густой черный дым, рядом работает кран. Огонь достаточно сильный.

Информации о пострадавших в инциденте нет.

