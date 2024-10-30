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Пожар произошел на объекте оборонной компании BAE Systems в Британии

Возгорание произошло на объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, который находится в городе Барроу-ин-Фернесс, сообщает РИА Новости .

Как отметили в полиции Камбрии, экстренные службы работают на месте ЧП. Ядерной угрозы нет.

Горожанам, живущим поблизости от загоревшегося объекта, рекомендовали оставаться в помещениях, а также держать двери и окна закрытыми.

Двух человек госпитализировали.

Газета Mirror пишет, что на загоревшемся объекте в городе Барроу-ин-Фернесс производят атомные подводные лодки.

Это не первый такой инцидент в британской компании за последнее время. В апреле взрыв прогремел на территории завода в Уэльсе, где производят компоненты для боеприпасов BAE Systems.