Пожар произошел на корабле с 30 россиянами около берегов Японии
Возгорание произошло на борту российского рыболовецкого судна Arina, которое находится в Японском море в районе города Вакканай, сообщает ТАСС.
Как рассказали в японском Управлении безопасности на море, сигнал о возгорании поступил 12 февраля. Дальнейшей информации об ущербе не поступало. У моряков сейчас все благополучно. На борту находятся 30 россиян.
Район происшествия располагается примерно в 145 км к юго-западу от мыса Носяппу.
Рыболовецкое судно Arina 1988 года выпуска. Корабль зарегистрирован в порту Владивостока, в компании «Дальневосточный рыбак». Судно предназначено для промысла краба.
