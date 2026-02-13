сегодня в 07:59

Пожар произошел на корабле с 30 россиянами около берегов Японии

Возгорание произошло на борту российского рыболовецкого судна Arina, которое находится в Японском море в районе города Вакканай, сообщает ТАСС .

Как рассказали в японском Управлении безопасности на море, сигнал о возгорании поступил 12 февраля. Дальнейшей информации об ущербе не поступало. У моряков сейчас все благополучно. На борту находятся 30 россиян.

Район происшествия располагается примерно в 145 км к юго-западу от мыса Носяппу.

Рыболовецкое судно Arina 1988 года выпуска. Корабль зарегистрирован в порту Владивостока, в компании «Дальневосточный рыбак». Судно предназначено для промысла краба.

