Пожар произошел на борту самолета Москва-Ереван
На борту рейса Москва-Ереван загорелась ручная кладь
0:14
Ручная кладь вспыхнула на борту рейса Москва-Ереван. Инцидент произошел прямо во время полета, сообщает SHOT.
Возгорание случилось на подлете к столице Армении. У одного из пассажиров загорелась сумка, в которой лежали личные вещи.
Команда самолета быстро потушила возгорание. Для этого были задействованы три огнетушителя.
По предварительным данным, в сумке загорелась портативная зарядка. Точные данные выясняют.
Никто не пострадал, самолет благополучно сел в Ереване.
На опубликованной записи бортпроводники потушили возгорание при помощи огнетушителей.
