Пожар произошел на борту самолета Москва-Ереван

сегодня в 18:45

Ручная кладь вспыхнула на борту рейса Москва-Ереван. Инцидент произошел прямо во время полета, сообщает SHOT .

Возгорание случилось на подлете к столице Армении. У одного из пассажиров загорелась сумка, в которой лежали личные вещи.

Команда самолета быстро потушила возгорание. Для этого были задействованы три огнетушителя.

По предварительным данным, в сумке загорелась портативная зарядка. Точные данные выясняют.

Никто не пострадал, самолет благополучно сел в Ереване.

На опубликованной записи бортпроводники потушили возгорание при помощи огнетушителей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.