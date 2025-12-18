сегодня в 10:47

Пожар потушили на складе на северо-востоке Москвы

Пожар на складе на улице Полярной, 31В, в СВАО Москвы потушили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Площадь возгорания составила 600 кв. м. Пожар тушили 94 сотрудника МЧС. На месте задействовали 29 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

Загорание произошло на втором ярусе в металлическом ангаре на территории промзоны утром 18 декабря.

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что ведомство взяло под контроль установление причин возгорания. Будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

