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Пожар площадью 650 кв м произошел в швейном цехе в Ленинском округе

Возгорание произошло в швейном цеху на улице Центральной в поселке Володарского Ленинского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал о пожаре был в 23:59 12 июля. Горело все здание цеха. Была угроза перехода огня, так как в 1 м находились торговые ряды.

В 00:15 объявили ранг пожара № 2. В 01:40 огонь локализовали на площади 650 кв. м, а в 02:40 – потушили открытое горение. В 06:24 пожарные ликвидировали последствия ЧП.

В результате инцидента нет погибших и пострадавших.

Возгорание тушили 44 человека и 17 единиц техники, от МЧС: 16 человек и 6 единиц техники.

Всего за прошлый день в Московской области произошло 40 пожаров. Их ликвидировали 350 человек и 100 единиц техники.