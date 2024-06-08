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Пожар площадью 3 тыс «квадратов» произошел в здании в Сергиево-Посадском округе

Возгорание произошло в нежилом здании на улице Загорской в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал о пожаре поступил в 23:55 7 июня. В 01:40 огонь локализовали на площади 3 тыс. кв. м. В 02:00 потушили открытое горение на объекте.

В ликвидации возгорания принимали участие 78 человек и 23 единицы техники, от МЧС: 56 человек и 16 единиц техники.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 35 пожаров. Огонь тушили 308 человек и 88 единиц техники.