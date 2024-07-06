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Пожар площадью 250 кв м произошел в здании на юго-востоке Москвы

Возгорание произошло в двухэтажном здании на Люблинской улице столицы, огонь охватил площадь в 250 кв. м, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Горящее здание примыкает к стоящему рядом автосалону. В здании горит крыша и утеплитель.

Огонь тушат 44 человека и 12 единиц техники. Сведений о пострадавших в данном ЧП не было.

Над зданием поднимается густой черный дым. На улице стоят машины пожарных и скорая помощь.