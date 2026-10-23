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Пожар охватил 600 «квадратов» на стройрынке в Сергиево-Посадском округе

Возгорание произошло на строительном рынке в Сергиево-Посадском округе, сгорело одно здание, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.

ЧП случилось по адресу: Сергиево-Посадский округ, Староярославское шоссе, 87А.

Прибывшие пожарные увидели горящее одноэтажное здание на территории строительного рынка. Принятыми мерами огонь локализовали на площади 600 кв. м. Информации о пострадавших не было.

К ликвидации возгорания привлечены 32 человека и 11 единиц техники.

На видео с места ЧП показано, что здание выгорело изнутри.

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