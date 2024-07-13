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Пожар начался на нефтебазе в Ростовской области посте атаки дронов

Два беспилотника атаковали нефтебазу в Цимлянске Ростовской области, сообщает Mash .

Один дрон рухнул в 20 м от промплощадки. Второму удалось попасть по цели. На объекте началось возгорание.

Пожарные тушат огонь уже 4,5 часа. ЧП присвоен третий ранг сложности. Локализовать возгорание еще не смогли.

На территорию нефтебазы приехала скорая помощь. Информации о пострадавших в инциденте нет.

В резервуарах нефтебазы хранится бензин АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.