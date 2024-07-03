Пожар на складе ГСМ под Екатеринбургом локализовали авиацией

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В Свердловской области локализован пожар на складе горюче-смазочных материалов

Сотрудникам Главного управления МЧС по Свердловской области удалось локализовать масштабный пожар, возникший на складе горюче-смазочных материалов в городе Березовский, пишет «Царьград» .

Возгорание началось из-за опрокидывания бочки с легковоспламеняющейся жидкостью, заявил мэр Березовского Евгений Писцов. Это привело к распространению огня на площади около 2 тысяч квадратных метров.

Для ликвидации пожара пришлось задействовать вертолет Ми-8, который с воздуха сбрасывал воду на очаги возгорания. Кроме того, в связи с ЧП была проведена эвакуация расположенного неподалеку административного здания.

В настоящее время пожар локализован, ведутся работы по его полной ликвидации. Обстоятельства произошедшего уточняются.