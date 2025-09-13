Пожар на складе «Чердака» в Московской области нанес ущерб более 1 млрд рублей Происшествия сегодня в 15:24

Пожар на складе сервиса хранения вещей «Чердак» произошел в Московской области. По предварительной информации, ущерб составил не менее 1 млрд рублей, а еще, из-за инцидента сгорели вещи клиентов, сообщает Mash.

Возгорание на складе произошло 10 сентября. Огонь охватил площадь 12 тыс. квадратных метров. Представители сервиса хранилищ вещей написали клиентам и сказали, что вещи, предположительно, были уничтожены. После проведения расследования может быть рассмотрен вопрос о компенсации. Компания предоставляет услуги по хранению личных вещей. Оплату принимают каждый месяц.