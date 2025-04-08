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Пожар на площади 600 кв м произошел в нежилом здании в Ступине

Загорелось двухэтажное нежилое здание по адресу: округ Ступино, п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 7, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в 22:59 7 апреля. В 23:55 ранг пожара повысили до 1БИС, площадь составила 100 кв. м. В 02:00 8 апреля огонь локализовали на площади 600 «квадратов». В 05:30 ликвидировали открытое горение.

Предварительно, в данном ЧП никто не пострадал.

На тушение огня привлекали 42 человека и 14 единиц техники, от МЧС — 8 человек и 3 единицы техники.

За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение 45 возгораний, спасли четырех человек. На выезды привлекали 396 специалистов и 113 единиц техники.