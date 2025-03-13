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Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области ликвидировали

Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области после атаки БПЛА ликвидирован, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале .

По его словам, в результате пожара и атаки БПЛА никто не пострадал.

«Пожар на объекте инфраструктуры на юге области ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщил он.

При этом Гусев отметил, что опасность атаки беспилотников в регионе все еще сохраняется.

Ранее в Воронежской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на объекте инфраструктуры.